Журналист Гордон: украинцам стоит запастись продуктами на две недели

Украинский журналист Гордон призвал соотечественников делать запасы продуктов Журналист Гордон: украинцам стоит запастись продуктами на две недели

Москва7 сен Вести.Жителям Украины, особенно Киева, стоит купить двухнедельный запас продуктов, заявил журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Также он призвал их сделать запасы воды и теплой одежды.

Киевлянам и не только киевлянам нужно закупить недельный, двухнедельный запас еды… Тушенка, сухари, значит, чай, консервы еще… Крупы… Нужно быть готовым к тому, что не будут работать холодильники цитируют Гордона украинские журналисты

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о запрете всех массовых мероприятий на открытых территориях из соображений безопасности.