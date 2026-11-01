Москва1 нояВести.В четырех районах Киева на правом берегу Днепра наблюдаются перебои с водоснабжением из-за обесточивания одного из водопроводных объектов города.
Об этом заявили в пресс-службе предприятия "Киевводоканал".
Один из водопроводных объектов столицы был обесточенотмечается в сообщении
В публикации указывается, что некоторые дома временно могут остаться без водоотведения.
На данный момент давление воды упало в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов.
Ранее в этот день взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Позднее стало известно, что шесть регионов Украины частично остались без электричества в результате повреждения энергообъектов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.