В четырех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением

Четыре района Киева остались без воды В четырех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением

Москва1 ноя Вести.В четырех районах Киева на правом берегу Днепра наблюдаются перебои с водоснабжением из-за обесточивания одного из водопроводных объектов города.

Об этом заявили в пресс-службе предприятия "Киевводоканал".

Один из водопроводных объектов столицы был обесточен отмечается в сообщении

В публикации указывается, что некоторые дома временно могут остаться без водоотведения.

На данный момент давление воды упало в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов.

Ранее в этот день взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Позднее стало известно, что шесть регионов Украины частично остались без электричества в результате повреждения энергообъектов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.