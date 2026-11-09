Килинкаров заявил об изменившейся тактике ВС РФ при ударах по Украине Килинкаров: ВС РФ поменяли тактику нанесения ударов по Украине

Москва9 ноя Вести.Вооруженные силы России изменили тактику при осуществлении ударов по территории Украины. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Уже пару месяцев Россия поменяла свою тактику и наносит не волновые удары, а систематически, регулярно, что приводит к тому, что приходится украинской стороне постоянно объявлять режим тревоги. Это, безусловно, влияет на работоспособность в мегаполисе, если речь идет о Киеве, фактически все время они в состоянии воздушной тревоги заявил Килинкаров

Политик подчеркнул, что из-за такой тактики в украинских населенных пунктах перестает функционировать транспорт, предприятия и торговые центры.

Если каждые два-три часа фактически летят дроны, то, естественно, ни о какой работе говорить не приходится. Это очень серьезно влияет на экономику как столицы, так и в целом Украины заявил он

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные поразили электроподстанцию в Житомирской области, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.