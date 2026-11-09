Москва9 нояВести.Вооруженные силы России изменили тактику при осуществлении ударов по территории Украины. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.
Уже пару месяцев Россия поменяла свою тактику и наносит не волновые удары, а систематически, регулярно, что приводит к тому, что приходится украинской стороне постоянно объявлять режим тревоги. Это, безусловно, влияет на работоспособность в мегаполисе, если речь идет о Киеве, фактически все время они в состоянии воздушной тревогизаявил Килинкаров
Политик подчеркнул, что из-за такой тактики в украинских населенных пунктах перестает функционировать транспорт, предприятия и торговые центры.
Если каждые два-три часа фактически летят дроны, то, естественно, ни о какой работе говорить не приходится. Это очень серьезно влияет на экономику как столицы, так и в целом Украинызаявил он
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные поразили электроподстанцию в Житомирской области, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.