Москва2 ноя Вести.Поражение подстанций на Украине напрямую связано с отключением "военной машины" киевского режима. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX, комментируя новый удар ВС РФ по подстанции в Наливайковке.

По словам Поддубного, электроподстанция рядом с селом Наливайковка относится к числу ключевых элементов энергосистемы Украины. Она принимает электроэнергию от ряда атомных станций, включая Ровенскую и Хмельницкую АЭС, после чего трансформирует и распределяет ее по сети — в том числе в направлении Киева, уточнил военкор.

Значение подобных подстанций выходит далеко за рамки гражданского энергообеспечения: они критически важны и для военной логистики. Стабильная подача электроэнергии большой мощности требуется для бесперебойной работы предприятий, участвующих в выпуске и отправке продукции военного назначения. Потому поражение таких объектов напрямую связано с отключением "военной машины" киевского режима заявил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.