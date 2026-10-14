Поддубный указал на обострение транспортно-логистического кризиса на Украине Поддубный: транспортно‑логистический кризис на Украине становится более острым

Москва14 окт Вести.Транспортно‑логистический кризис на Украине приобретает все более острый характер, охватывая не только железнодорожную сеть, но и ремонтные мощности. Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в МАХ.

Военкор прокомментировал масштабную ночную атаку российской армии, в результате которой, по словам главы украинской железной дороги ("Укрзализныци") Александра Перцовского, были поражены цели в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Транспортно‑логистический кризис на Украине приобретает все более острый характер. Он охватывает не только саму железнодорожную сеть, но и ремонтные мощности. Уничтожение профильных депо фактически лишает железнодорожную систему возможности проводить восстановительные работы, из‑за чего ущерб становится трудновосполнимым написал Поддубный

В ночь на 14 октября Вооруженные силы России также поразили три энергетические станции в Киевской области, задействованные в интересах украинских военных.