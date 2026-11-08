Армия России нанесла удар по электроподстанции в Житомирской области ВС РФ ночью поразили электроподстанцию в Житомирской области

Москва8 ноя Вести.Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли поражение электроподстанции в Житомирской области, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, российские войска продолжают наносить удары в том числе по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии.

Поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины говорится в публикации

Уточняется, что удар по объекту был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ ударили в Киеве по заводу, который занимается изготовлением крылатых ракет "Фламинго".