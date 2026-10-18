На границе Украины и Польши образовались многочасовые очереди из легковых машин

На границе Украины и Польши скопились многочасовые заторы из легковых машин На границе Украины и Польши образовались многочасовые очереди из легковых машин

Москва18 окт Вести.На контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе между Украиной и Польшей зафиксированы многокилометровые заторы из легковых автомобилей и автобусов с гражданами, покидающими территорию Украины. Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается, массовый выезд населения происходит на фоне продолжающегося ухудшения социально-экономической обстановки в стране и решений киевского руководства во главе с Владимиром Зеленским.

Наиболее сложная ситуация с досмотром и пропуском гражданского транспорта сложилась на пограничных переходах в Люблинском воеводстве Польши. Из-за регулярных приостановок таможенных процедур людям на личных автомобилях и рейсовых автобусах приходится простаивать в ожидании выезда с украинской территории от нескольких часов до суток и более.

Об огромных 40-часовых очередях на границе Польши и Украины на фоне сигналов воздушной тревоги сообщалось и в субботу.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин заявлял, что Киев в ближайшие недели будет полностью обесточен. По мнению журналиста, предстоящей зимой украинская столица столкнется с трудностями.