Грузовики выстроились в километровые очереди на выезд из Украины в Польшу

Километровая очередь из грузовиков образовалась на украино-польской границе Грузовики выстроились в километровые очереди на выезд из Украины в Польшу

Москва18 окт Вести.На выезде из Украины в Польшу образовалась многокилометровая очередь из грузовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, в настоящее время очередь из порядка тысячи грузовых автомобилей образовалась в районе пункта пропуска "Дорохуск – Ягодин". Она растянулась на несколько десятков километров, ожидание составляет несколько суток.

Чтобы грузовики не заблокировали город Хелм, который находится примерно в 30 километрах от границы, полиция останавливает грузовики на подъезде. Очередь начинается фактически в 30 километрах от границы добавил он

Очевидец объяснил, что такая ситуация возникла из-за того, что работа КПП регулярно прерывается на фоне воздушных тревог. Так, на прилегающих к Украине территориях Польши по несколько раз в день звучат сирены, местные жители получают сообщения об опасности, а армия поднимает истребители в воздух. В такие моменты задействованы все государственные службы, включая Пограничную стражу и Таможенную администрацию.