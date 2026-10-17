Москва17 октВести.Огромные 40-часовые очереди были зафиксированы в пятницу на границе Польши и Украины на фоне сигналов воздушной тревоги, сообщает "Польское радио".
В Дорогуске оформления приходится ждать 40 часов, в Гребенном – более суток, в Зосине – восемь часовговорится в сообщении
Задержки связаны с сигналами воздушной тревоги на Украине, из-за которой движение через границу останавливается.
16 октября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в результате ударов российских военных на Украине остановилось сталелитейное производство.