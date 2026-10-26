Москва26 октВести.Огромные автомобильные очереди на выезд с Украины образовались на польской границе, украинцы покидают страну из-за воздушных тревог и отключений света, пишет украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
На границе с Польшей огромные очереди из-за отключений света и воздушных тревог: выезд с Украины занимает несколько часовговорится в сообщении
Согласно опубликованному видео, в очереди стоят фуры, автобусы и легковушки.
Две недели назад СМИ также сообщали о многочасовых заторах на границе Украины и Польши.