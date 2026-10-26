Многочасовые очереди на выезд с Украины образовались на границе с Польшей

Многочасовые очереди из машин скопились на границе Украины с Польшей Многочасовые очереди на выезд с Украины образовались на границе с Польшей

Москва26 окт Вести.Огромные автомобильные очереди на выезд с Украины образовались на польской границе, украинцы покидают страну из-за воздушных тревог и отключений света, пишет украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

На границе с Польшей огромные очереди из-за отключений света и воздушных тревог: выезд с Украины занимает несколько часов говорится в сообщении

Согласно опубликованному видео, в очереди стоят фуры, автобусы и легковушки.

Две недели назад СМИ также сообщали о многочасовых заторах на границе Украины и Польши.