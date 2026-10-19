Москва19 октВести.Многие беженцы с Украины в спешке пакуют чемоданы и уезжают из Польши. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
В материале говорится, что большинство украинцев перебираются в ФРГ и Чехию.
Нам не всем должна нравиться Польша, как и не всем нам обязательно быть поклонниками Украины и украинцевутверждает автор публикации
По его словам, польское население провожает бегущих украинских беженцев без слез и сожалений. "Не нравится – никто не держит", – такое мнение преобладает среди поляков, отмечается в статье.
По мнению автора, отношения между польским и украинским народами в последнее время стали заметно ухудшаться.
Ранее сообщалось, что прирост числа украинских беженцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, снизился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем. Сильнее всего число получателей защиты в августе сократилось в Польше (-13 665 человек).