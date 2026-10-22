Политолог указал на возросшее в Польше недовольство поведением украинцев Политолог Яцек: в Польше растет недовольство от поведения украинцев

Москва22 окт Вести.Жители Польши все больше недовольны поведением украинских беженцев, которые начали слишком вызывающе себя вести. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил политолог, общественный деятель объединения "Польша — Восток" Александр Яцек.

Украинцев много, и так, как раньше они как-то пытались потише держать себя, чувствовали себя чужими, сегодня они уже вот не подходят так к этому вопросу. Они громко разговаривают на украинском. Это бывает часто вызывает у поляков недовольство. Потому что поляки не привыкли, чтоб чужие, так называемые иностранцы в Польше очень громко себя вели сказал Яцек

Политолог считает, что ситуация может измениться после выборов в следующем году.

Эта проблема решится в Польше только на таком государственном уровне после выборов осенью в будущем году, когда к власти с большой долей вероятности придут правые силы, которые, конечно, уже к украинцам и к украинскому вопросу относятся совсем по-другому, нежели [премьер-министр Польши Дональд] Туск и нынешняя коалиция в Варшаве указал он

Политолог отметил, что шансы к приходу правых к власти довольно велики.

Сегодня, если учитывать опросы, они бы победили. А если учитывать ту экономическую обстановку, которая в Польше потихонечку становится катастрофической, я имею в виду и энергетические проблемы, проблемы с иностранцами, проблемы в основном с госдолгом, самый большой сейчас дефицит бюджетный в Евросоюзе в Польше. Эти проблемы будут усиливаться заключил Яцек

Ранее сообщалось, что многие беженцы с Украины в спешке пакуют чемоданы и уезжают из Польши из-за плохого отношения местного населения.