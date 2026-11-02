Москва2 ноя Вести.Рост напряжения между поляками и украинцами, проживающими в Польше, искусственно нагнетается для того, чтобы как можно больше беженцев уезжало обратно на Украину. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он добавил, что раньше недовольство поляков украинскими беженцами пытались скрывать, а сейчас СМИ получили команду на освещение этой ситуации.

Внутри Польши это напряжение есть, но это соответствует логике и концепции продолжения украинского проекта. Эта ненависть неслучайна, то есть, понимаете, она как по сигналу вдруг стала появляться во всех СМИ, на всех польских телеканалах, во всей социологии. А до этого не было. А почему это начало появляться? Потому что есть общий тренд и общая тенденция создать максимально сложные условия для проживания украинцев на территории европейских стран, в том числе и Польши, чтобы максимально большее количество вернулось их на Украину. … Раньше это все было незаметно, это все пытались как-то сглаживать, пытались как-то нейтрально на эту ситуацию смотреть. А теперь просто дали команду "фас" рассказал Кнырик

Ранее политолог Александр Яцек рассказывал о росте недовольства украинцами в Польше. По его словам, полякам не нравится вызывающее поведение беженцев.