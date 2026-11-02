Москва2 ноя Вести.Часть польского руководства пытается сохранить хорошие отношения с Украиной, поскольку их устраивает ее роль в качестве инструмента для борьбы с Россией. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он добавил, что в руководстве Польши недовольны не поведением украинцев, а снижением дотаций на их содержание со стороны ЕС.

Часть польского руководства стремится … сделать так, чтоб это не попадало в прессу, говорить: "Украина нам все равно друзья", - потому что самое главное сейчас для тех же поляков, то, что Украина … используется как инструмент для борьбы с Россией, и это, в общем-то, многих в Польше устраивает. А не устраивает, ... то, что снижены дотации на содержание украинских переселенцев из европейского бюджета рассказал Дудчак

Ранее эксперт Кнырик прокомментировал ситуацию с ростом украинофобии в Польше. Он заявил, что сейчас эта тема искусственно раздувается, чтобы вытеснить украинцев на родину.