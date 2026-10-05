Москва5 окт Вести.Готовность принимать украинских беженцев в Польше практически сошла на нет на фоне изменившегося отношения к ним. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

После начала специальной военной операции в Польшу практически одновременно прибыли несколько миллионов беженцев с Украины. Им были предоставлены льготные условия пребывания на своей территории, материальная помощь, доступ к медицинским и образовательным услугам. Однако, по словам Мишкевича, сейчас общественные настроения существенно изменились.

Возможная новая волна украинской миграции в Польшу может оказаться значительно более сложным испытанием, чем в 2022 году. Польские власти столкнутся с необходимостью учитывать настроения собственного населения. Именно это сочетание - ограниченных энергетических резервов Украины и снижающейся готовности польского общества к дальнейшему приему беженцев - является главным миграционным риском предстоящей зимы сказал Мишкевич

В качестве подтверждения своих слов он привел данные последнего исследования польского социологического центра CBOS. По его данным, в Польше впервые за время мониторинга противников приема украинских беженцев стало больше, чем сторонников: 52% против 42%. Для сравнения, в 2022 году такую политику поддерживали 94% поляков. Собеседник агентства отметил, что сейчас общество относится к возможному новому потоку беженцев значительно более скептически, чем в первые месяцы конфликта.

Потенциальный новый поток беженцев будет приходить не в общество, находящееся в состоянии эмоциональной мобилизации первых месяцев боевых действий, а в общество, где отношение к дальнейшему приему беженцев стало значительно более скептическим резюмировал Мишкевич

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила в соцсети X, что власти Польши должны ввести визовый режим с Украиной и ограничить въезд для ветеранов бригады "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России). По словам евродепутата, несмотря на то, что спецслужбы предупреждают об опасности украинских боевиков, польские власти "буквально расстилают перед ними красную дорожку и планируют впустить еще больше таких людей". Зайончковская-Герник назвала поведение правительства Польши "верхом безответственности", и добавила, что за последствия придется расплачиваться простым жителям страны.