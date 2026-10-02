Москва2 окт Вести.Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила о необходимости восстановить визовые требования для украинцев. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Я говорю прямо и проще некуда: не впускайте их! Украинским ветеранам следует запретить въезд. Кроме того, следует восстановить все визовые требования для украинцев, ввести проверку судимости иностранцев на границе и депортировать иностранцев без исключения за любое нарушение закона написала евродепутат

Таким образом она отреагировала на новость о создании в Варшаве Украинского центра реабилитации, созданного по инициативе командующего украинским нацбатальоном "Азов" (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ) Андреем Билецким (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Накануне депутаты от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" выступили с требованием к правительству разобраться с украинским центром реабилитации ветеранов в Варшаве. Партия направила обращение в канцелярию премьер-министра с требованием прояснить, было ли правительство осведомлено о планах создания центра.

Между тем ранее в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского пожаловались на возросшую враждебность поляков по отношению к украинцам. Отношения между странами резко обострились после решения Киева присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "Имени героев УПА" (УПА запрещена в России как экстремистская).