Москва27 сен Вести.Польские ультраправые опасаются, что этнические украинцы возглавят страны Евросоюза. Об этом на платфоме Х написала депутат Европейского парламента от коалиции "Конфедерация" Польши Эва Заянчковская-Херник.

Бывший глава украинской дипломатии [Дмитрий Кулеба] в качестве долгосрочной цели указал на то, что в течение 30 лет на посту премьер-министра или президента одного из европейских государств окажется лицо украинского происхождения. Это должно рассматриваться как потенциальная угроза безопасности государства, и этому необходимо противодействовать написала Заянчковская-Херник

Евродепутат указала на то, что в Польше проживают более 1,5 миллионов украинцев, и многие из них запрашивают польское гражданство, что дает им избирательное право и возможность влиять на судьбу Польши. Люди украинского происхождения попадают в местные органы власти и даже получают высокие посты в правительстве. В качестве примера она привела заместителя министра науки и технологий Анджея Шептыцкого, который публично заявил, что является украинцем.

В качестве превентивный действий Заянчковская-Херник предложила прекратить предоставлять польское гражданство иностранцам и отказаться от поддержки намерения Украины вступить в Европейский союз.