Качиньский: Украина хотела создать единую страну с Польшей и втянуть ее в войну

Украину уличили в планах втянуть Польшу в войну Качиньский: Украина хотела создать единую страну с Польшей и втянуть ее в войну

Москва21 сен Вести.Киевский режим планировал сформировать с Польшей единое государство и втянуть его в войну. Об этом заявил глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Он добавил, в начале спецоперации Украина ждала от Польши действий, на которые Варшава не могла пойти.

Мне кажется, что изначально у них была немного странная концепция, что они втянут нас в эту войну даже путем создания единого государства пояснил Качиньский

Также политик отметил, что Украина ранее рассчитывала и на вступление в НАТО, но это вряд ли у нее получилось бы.

Также Качиньский напомнил, что в 2022 году Варшава принимала участие в переговорах между Москвой и Киевом.

18 сентября польский премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз напомнил о сложных и болезненных вопросах, которые есть у Польши к Украине. В частности, речь шла об интерпретации Волынской резни. Туск призвал не пытаться оправдывать военные преступления и геноцид.