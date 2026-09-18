Украинский "Миротворец" внес в свою базу данных трех польских депутатов Три депутата польского сейма оказались в базе украинского "Миротворца"

Москва18 сен Вести.Украинский сайт "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в РФ) внес в свою базу данных трех депутатов польского сейма, следует из сведений ресурса.

В список попали депутат от ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Роман Фриц, депутат от партии "Право и справедливость" Михал Москаль, а также независимый депутат Януш Ковальский, который состоял в "Праве и справедливости" до апреля.

Персональные данные всех трех политиков опубликовали на сайте 17 сентября вечером. Авторы ресурса обвиняют депутатов в покушении на территориальную целостность Украины и участии в гуманитарных акциях против нее.

Поводом для внесения в базу стало обращение этих депутатов к премьер-министру Польши Дональду Туску с идеей провести Марш независимости поляков во Львове 11 ноября – на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом из-за героизации киевским режимом нацистских персон.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" был внесен коллега вышеупомянутых депутатов по сейму, парламентарий Дариуш Матецкий.