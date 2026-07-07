Попавший в "Миротворец" польский чиновник выступил против бандеровщины Глава канцелярии президента Польши пообещал выступать против бандеровщины

Москва7 июл Вести.Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, чьи данные внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", заявил, что продолжит выступать против бандеровщины.

Персональные данные Богуцкого опубликовали на сайте, обвинив его в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в разжигании ненависти поляков к украинцам и межнациональной розни. Поводом стали его слова о Волынской резне, в которых он назвал западноукраинские области "Восточной Малопольшей".

Я продолжу называть по имени украинских шовинистов из УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ) и ОУН (признана экстремистской и запрещена в РФ) преступниками, совершившими зверский геноцид против мирного населения: детей, женщин и пожилых людей на Волыни и в Восточной Малопольше заявил Богуцкий своей странице в сети Х

Он также выразил возмущение героизацией представителей украинских националистических организаций. По словам Богуцкого, он не примет культ этих людей и будет требовать достойного захоронения жертв бандеровщины - поляков и представителей других национальностей.

При этом Богуцкий напомнил, что неоднократно ездил на Украину с гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что не является врагом Украины, но выступает против бандеровщины, исторической лжи и замалчивания судьбы жертв украинского шовинизма.

"Миротворец" известен публикацией данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, несовершеннолетних, российских деятелей культуры и граждан разных стран.