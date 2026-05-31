Москва31 мая Вести.На Украине Леонида Пасечника считают "предателем" потому, что он остался верен своей земле и ее истории. Об этом сам глава ЛНР заявил в интервью ИС "Вести".

По словам Пасечника, это подтверждается внесением его данных в базу сайта "Миротворец" (ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Главе ЛНР вменяется "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Я внесен на сайт "Миротворец" как предатель. Я задаю всегда вопрос, можно ли мне ответить: в чем я предатель и кого я предал? Вы мне расскажите. Мы, в общем-то, приблизительно одного возраста [с представителями киевского режима], мы все учились в одних школах советских. Мы все сдавали историю, в которой было четко и понятно написано, что ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) - безжалостные фашистские пособники, которые убивали российских солдат, российских граждан. Мы же все это вместе сдавали на экзаменах, правда? Об этом говорит наша история: мы же видели и очевидцев, и участников этой войны, наших дедов, прадедов, отцов, матерей, все это происходило на их глазах. Так вот, я остался верен тем экзаменам, которые я сдавал, я верен своему отцу, своим дедам и бабушкам. Я здесь, на своей земле, я со своими согражданами, жителями Луганской Народной Республики, кто говорит на русском языке. Я здесь со своими братьями- россиянами. Поэтому я как был предан своей Родине, так и остался, как был предан своей истории, так и остался. Ту историю, которую я учил, она у меня в душе, в нее я верю заявил Пасечник

Ранее он рассказал о впечатлившем его поступке жителя ЛНР, который находился во время атаки ВСУ рядом со зданием учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, и помог в спасении детей. В результате удара Киева, совершенного в ночь на 22 мая, погиб 21 студент.