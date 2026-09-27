В Польше призвали изменить подход к беженцам с Украины из-за убийства священника MP: Варшаве нужно изменить подход к беженцам с Украины из-за убийства священника

Москва27 сен Вести.Власти Польши должны пересмотреть подход к украинским беженцам после нападения на священников и прихожан в польском городе Ярославе, сообщает издание Mysl Polska (MP).

Виноваты все те, кто во имя бессмысленной русофобии подвергает Польшу опасности. Потому что впускать массу людей, не проверяя, кто есть кто, - это не гуманитарная помощь. Это просто полнейшая глупость отмечает MP

Польские СМИ и власти попытаются придумать оправдание случившемуся, ссылаясь на якобы "российскую провокацию", подчеркивает издание.

Пора протереть глаза и перестать болтать о том, как украинские ангелы спасают нашу цивилизацию и экономику. Пора начать руководствоваться национальным эгоизмом, а не приказами из Брюсселя, Берлина и Лондона заключает MP

Утром 24 сентября вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве в Ярославе. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню аббатства и набросился на священников. Один из пострадавших скончался.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал устроившему резню украинцу суровое наказание.