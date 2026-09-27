Москва27 сенВести.Власти Польши должны пересмотреть подход к украинским беженцам после нападения на священников и прихожан в польском городе Ярославе, сообщает издание Mysl Polska (MP).
Виноваты все те, кто во имя бессмысленной русофобии подвергает Польшу опасности. Потому что впускать массу людей, не проверяя, кто есть кто, - это не гуманитарная помощь. Это просто полнейшая глупостьотмечает MP
Польские СМИ и власти попытаются придумать оправдание случившемуся, ссылаясь на якобы "российскую провокацию", подчеркивает издание.
Пора протереть глаза и перестать болтать о том, как украинские ангелы спасают нашу цивилизацию и экономику. Пора начать руководствоваться национальным эгоизмом, а не приказами из Брюсселя, Берлина и Лондоназаключает MP
Утром 24 сентября вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве в Ярославе. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню аббатства и набросился на священников. Один из пострадавших скончался.
Нападавшего задержали на месте происшествия. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал устроившему резню украинцу суровое наказание.