Москва24 сенВести.Гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши. Один из пострадавших впоследствии скончался, сообщила местная полиция.
По данным правоохранителей, нападение произошло на улице Бенедиктинской. Среди пострадавших оказались три священника и двое мирян.
После нападения всех пятерых доставили в больницу живыми. Состояние троих мужчин на тот момент оценивалось как угрожающее жизни. Позднее полиция сообщила о смерти одного из пострадавших.
Подозреваемого – 31-летнего гражданина Украины – задержали сотрудники полиции на месте происшествия.
Ранее в офисе Владимира Зеленского пожаловались на возросшую враждебность поляков по отношению к украинцам. Отношения между странами резко обострились после решения Киева присвоить подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в России как экстремистская организация).