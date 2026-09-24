Гражданин Украины совершил нападение на польское аббатство, один человек погиб

В Польше украинец напал на пятерых человек в аббатстве, один погиб Гражданин Украины совершил нападение на польское аббатство, один человек погиб

Москва24 сен Вести.Гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши. Один из пострадавших впоследствии скончался, сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, нападение произошло на улице Бенедиктинской. Среди пострадавших оказались три священника и двое мирян.

После нападения всех пятерых доставили в больницу живыми. Состояние троих мужчин на тот момент оценивалось как угрожающее жизни. Позднее полиция сообщила о смерти одного из пострадавших.

Подозреваемого – 31-летнего гражданина Украины – задержали сотрудники полиции на месте происшествия.

Ранее в офисе Владимира Зеленского пожаловались на возросшую враждебность поляков по отношению к украинцам. Отношения между странами резко обострились после решения Киева присвоить подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в России как экстремистская организация).