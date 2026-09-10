В офисе Зеленского рассказали о враждебности к украинцам в Польше Офис Зеленского: украинцы в Польше боятся говорить на родном языке

Москва10 сен Вести.Граждане Украины, которые уехали в Польшу и живут там, стали чаще сталкиваться с враждебным отношением и опасаются вести разговоры на украинском языке в общественном транспорте. Об этом заявила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

Люди постоянно жалуются, что они боятся уже разговаривать на родном языке в трамваях. Молодые девушки или дети, которые идут в школу, боятся буллинга. Это очень неправильно. У нас был разговор с представителями дипломатического корпуса, на уровне министерства иностранных дел Польши сказала она на видео, опубликованном в телеграм-канале "Новости Live"

В последнее время в Польше участились случаи побоев и нападений на украинцев. По данным газеты Rzeczpospolita, в первом полугодии 2026 г. полиция зарегистрировала от проживающих на территории Польши украинских граждан 180 заявлений о различных актах агрессии, совершенных против них местными жителями, - на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 г.

За весь прошлый год таких жалоб было 275.