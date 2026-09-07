СМИ: украинцы в Польше начали опасаться за свою безопасность Politico: живущие в Польше украинцы боятся за собственную безопасность

Москва7 сен Вести.Живущие в Польше украинцы боятся за собственную безопасность, пишет издание Politico.

Украинка, работающая в Варшаве экскурсоводом, рассказала газете, что живет в Польше почти десять лет, но раньше так не переживала.

Приехала сюда учиться и осталась. Мне потребовалось немало времени, чтобы адаптироваться, но я никогда раньше не чувствовала себя настолько чужой, как за последний год. Я стала бояться говорить по-украински на людях и начала переживать за друзей и близких, которые здесь живут или приезжают в Польшу приводит Politico слова украинки

Еще один собеседник издания – украинец Иван – заявил, что сосед начал кричать на него из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "Имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация).

Ранее издание RMF24 сообщило, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Только в июле их численность в стране уменьшилась на 8 тыс. человек.

Между тем доктор наук Доминика Блахницкая-Чачек с факультета социологии Варшавского университета рассказала, что украинцы в Польше боятся говорить на родном языке в общественных местах.