Москва7 сенВести.Живущие в Польше украинцы боятся за собственную безопасность, пишет издание Politico.
Украинка, работающая в Варшаве экскурсоводом, рассказала газете, что живет в Польше почти десять лет, но раньше так не переживала.
Приехала сюда учиться и осталась. Мне потребовалось немало времени, чтобы адаптироваться, но я никогда раньше не чувствовала себя настолько чужой, как за последний год. Я стала бояться говорить по-украински на людях и начала переживать за друзей и близких, которые здесь живут или приезжают в Польшуприводит Politico слова украинки
Еще один собеседник издания – украинец Иван – заявил, что сосед начал кричать на него из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "Имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация).
Ранее издание RMF24 сообщило, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Только в июле их численность в стране уменьшилась на 8 тыс. человек.
Между тем доктор наук Доминика Блахницкая-Чачек с факультета социологии Варшавского университета рассказала, что украинцы в Польше боятся говорить на родном языке в общественных местах.