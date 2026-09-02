Социолог Блахницкая-Чачек: украинцы в Польше боятся говорить на родном языке

Социолог: живущие в Польше украинцы стали бояться говорить на родном языке Социолог Блахницкая-Чачек: украинцы в Польше боятся говорить на родном языке

Москва2 сен Вести.Живущие в Польше украинцы стали бояться говорить на родном языке в общественных местах из-за растущей неприязни местных жителей к ним. Об этом рассказала доктор наук Доминика Блахницкая-Чачек с факультета социологии Варшавского университета агентству РАР.

Украинцы, живущие в Польше, все больше опасаются использовать украинский язык в общественных местах... Это чувство страха – что-то, чего раньше не было отметила она

Эксперт уточнила, что сложности с заведением друзей испытывают даже те украинцы, которые свободно говорят по-польски и работают с поляками.

Социолог пояснила, что интеграция - двусторонний процесс. По мнению Блахницкой-Чачек, украинцы готовы к интеграции с поляками, но граждане республики не всегда отвечают взаимностью.

В прошлом году в Польше изменили правила помощи украинским беженцам.