Опрос: поляки все меньше хотят видеть украинцев в качестве зятя или невестки

Жители Польши признались, что все меньше хотят видеть украинцев в качестве зятя Опрос: поляки все меньше хотят видеть украинцев в качестве зятя или невестки

Москва20 авг Вести.Жители Польши все меньше хотят видеть украинцев в качестве зятя или невестки. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные лабораторией CBOS.

Так, количество поляков, которые готовы принять человека с Украины в роли своей невестки или зятя, снизилось за месяц на 15%, и составило 63%. Готовых нанять украинца в качестве опекуна или няни снизилось на 16% до 58%.

Кроме того, количество поляков, желающих работать с украинцами, снизилось за месяц на 8%, а число готовых работать у начальника-украинца – на 18%. Лечиться у украинского врача не хотят 15% жителей Польши.

Исследование проводилось со 2 по 12 июля на выборке из 938 человек.

19 августа сообщалось, что гражданка Украины в нетрезвом виде покусала польских полицейских, которые хотели ей помочь. За это ее депортируют на родину.