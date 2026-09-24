Москва24 сен Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что гражданин Украины, убивший польского священник, будет сурово наказан. Он этом он написал в соцсети Х.

Убийца из Ярослава (Подкарпатское воеводство Польши – прим.ред) находится в руках польской полиции... Он будет наказан с полной суровостью польского закона написал польский премьер

Ранее стало известно, что в польском городе Ярослав на территории аббатства гражданин Украины напал с ножом на людей. Позже стало известно, что один из пятерых пострадавших скончался. Им оказался католический священник.