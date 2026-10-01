Оппозиция Польши требует от властей разобраться с центром "Азова" в Варшаве

Польские депутаты потребовали от властей разобраться с центром "Азова" в Варшаве Оппозиция Польши требует от властей разобраться с центром "Азова" в Варшаве

Москва1 окт Вести.Депутаты от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" выступили с требованием к правительству разобраться с украинским центром реабилитации ветеранов в Варшаве, который связан с бригадой "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил портал VideoParlament.

[Депутаты] Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хоецкий потребовали от правительства [премьер-министра Польши] Дональда Туска разъяснений относительно украинского центра ветеранов в Варшаве. Партия "Право и справедливость" требует информации о роли польских властей, проверки со стороны спецслужб и источников финансирования этого учреждения, которое, по словам политиков, связано с "Азовом" сказано в публикации

Партия направила обращение в канцелярию премьер-министра с требованием прояснить, было ли правительство осведомлено о планах создания центра.

Политики хотят выяснить, кто финансирует эту инициативу и могут ли средства на ее реализацию поступать из государственного бюджета. Они также выражают обеспокоенность по поводу возможного расселения украинских ветеранов в Польше, их военного опыта и стоимости их содержания указывается в статье

Кроме того, депутаты раскритиковали отсутствие решительной реакции правительства на вопросы, связанные с героизацией Киевом "Украинской повстанческой армии" (признана экстремистской и запрещена в РФ), и ожидают четкой позиции от премьер-министра Дональда Туска.

Между тем, ранее в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского пожаловались на возросшую враждебность поляков по отношению к украинцам. Отношения между странами резко обострились после решения Киева присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование "Имени героев УПА".