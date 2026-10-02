Москва2 окт Вести.Власти Польши должны ввести визовый режим с Украиной и ограничить въезд для ветеранов бригады "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России), заявила депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

Спецслужбы предупреждают об опасности украинских боевиков, однако польские власти "буквально расстилают перед ними красную дорожку и планируют впустить еще больше таких людей", отметила Зайончковская-Герник.

Такое поведение правительства Польши является "верхом безответственности", а за последствия придется расплачиваться простым жителям страны, считает евродепутат.

Я говорю прямо и проще некуда: не впускать их! Въезд для украинских ветеранов должен быть закрыт. Более того, необходимо восстановить полноценный визовый режим для граждан Украины, ввести проверку иностранцев на границе на наличие судимости и обеспечить строгую депортацию за любое нарушение закона подчеркнула Зайончковская-Герник

Она напомнила о создании в Варшаве украинского центра реабилитации ветеранов, который связан с бригадой "Азов".

Кроме того, евродепутат упомянула недавний случай с убийством священника в польском городе Ярославе. Тогда вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню аббатства и набросился на священников.

Издание Mysl Polska сообщило, что власти Польши должны пересмотреть подход к украинским беженцам после нападения на священников и прихожан в Ярославе.