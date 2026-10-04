Москва4 окт Вести.Бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что молодым украинцам, проживающим в Польше, надо вернуться на родину. Слова Лешека прозвучали в эфире телеканала Polsat.

По его словам, если в Польше находятся "тысячи молодых парней", которые в этой стране "выплескивают энергию", то пусть эти граждане "выплескивают ее на фронте на Украине".

Молодые украинцы должны вернуться из Польши на родину считает экс-премьер Польши

В конце сентября украинец напал на пятерых человек на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши, в результате один пострадавший – священник - погиб. В октябре депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник выразила мнение, что Польше следует ввести визовый режим с Украиной и ограничить въезд для членов "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России).