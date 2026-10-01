© Ахмеда Закаева не было в суде по двум причинам: его присутствие в апелляционном суде не обязательно с точки зрения польского права, а когда Ахмед Закаев пришёл в польское консульство в Лондоне, оказалось, что в его паспорте нет двух свободных страничек.

В Польше отложили допрос напавшего на монастырь и убившего священника украинца

В Польше не могут допросить зарезавшего священника украинца В Польше отложили допрос напавшего на монастырь и убившего священника украинца

Москва1 окт Вести.Правоохранительные органы Польши пока не имеют возможности допросить гражданина Украины Игоря М., который подозревается в совершении нападения на монастырь бенедиктинок в приграничном польском городе Ярослав.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на окружную прокуратуру в Пшемышле.

Представитель надзорного ведомства Малгожата Тачух-Курасевич пояснила, что специалисты в области судебной психиатрии вынесли заключение, согласно которому у задержанного наблюдаются психотические симптомы.

По данным экспертов, текущее ментальное состояние фигуранта препятствует его участию в следственных действиях.

В прокуратуре отметили, что из-за этого следователи пока не могут официально предъявить ему обвинения и провести допрос.

Ранее сообщалось, что 31-летний гражданин Украины Игорь М., совершивший нападение с ножом в монастыре на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши, арестован.