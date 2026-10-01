Москва1 октВести.Правоохранительные органы Польши пока не имеют возможности допросить гражданина Украины Игоря М., который подозревается в совершении нападения на монастырь бенедиктинок в приграничном польском городе Ярослав.
Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на окружную прокуратуру в Пшемышле.
Представитель надзорного ведомства Малгожата Тачух-Курасевич пояснила, что специалисты в области судебной психиатрии вынесли заключение, согласно которому у задержанного наблюдаются психотические симптомы.
По данным экспертов, текущее ментальное состояние фигуранта препятствует его участию в следственных действиях.
В прокуратуре отметили, что из-за этого следователи пока не могут официально предъявить ему обвинения и провести допрос.
Ранее сообщалось, что 31-летний гражданин Украины Игорь М., совершивший нападение с ножом в монастыре на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши, арестован.