Москва25 сенВести.Украинский гражданин, который убил священника и ранил четырех человек на территории аббатства в Польше, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По информации собеседника агентства, фигурант находился в Польше проездом, следуя по маршруту Германия – Украина.
Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украинысообщил он
Отмечается, что мотивы преступления пока неизвестны, и подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Утром 24 сентября вооруженный ножом украинец совершил нападение на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве в Ярославе. Один из раненых священников впоследствии скончался. Сейчас нападавший находится в психиатрической больнице для прохождения экспертизы.