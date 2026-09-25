Украинец, убивший священника в Польше, проходил службу в рядах ВСУ

Украинец, убивший священника в польском Ярославе, был солдатом ВСУ Украинец, убивший священника в Польше, проходил службу в рядах ВСУ

Москва25 сен Вести.Украинский гражданин, который убил священника и ранил четырех человек на территории аббатства в Польше, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации собеседника агентства, фигурант находился в Польше проездом, следуя по маршруту Германия – Украина.

Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины сообщил он

Отмечается, что мотивы преступления пока неизвестны, и подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Утром 24 сентября вооруженный ножом украинец совершил нападение на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве в Ярославе. Один из раненых священников впоследствии скончался. Сейчас нападавший находится в психиатрической больнице для прохождения экспертизы.