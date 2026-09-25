Напавшего на костел в Польше украинца поместили в психиатрическую клинику

Посол Украины сообщил подробности убийства священника в польском Ярославе Напавшего на костел в Польше украинца поместили в психиатрическую клинику

Москва25 сен Вести.Украинец, совершивший нападение с ножом на территории аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши, находится в психиатрической клинике. Об этом в интервью телеканалу Slawa TV сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Он уточнил, что по предварительной информации, у подозреваемого может быть психическое заболевание, однако окончательное заключение о состоянии здоровья мужчины должны представить специалисты.

По словам посла, совершивший нападение украинец проживает в Германии. За день до инцидента он попытался пересечь польско-украинскую границу, но из-за отсутствия автомобильной страховки получил отказ. Боднар допустил, что эта ситуация или другие обстоятельства могли стать причиной действий подозреваемого.

Утром 24 сентября вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве в польском городе Ярослав. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню, вел себя агрессивно и набросился на священников. Один из пострадавших впоследствии скончался.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал устроившему резню в костеле суровое наказание.

В свою очередь, в офисе Владимира Зеленского пожаловались на возросшую враждебность поляков к украинцам. Отношения между странами обострились после решения Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА" ("Украинская повстанческая армия", признана экстремистской и запрещена в РФ).