В Польше арестовали украинца, устроившего резню в монастыре Устроивший резню в польском монастыре украинец отправлен под арест

Москва27 сен Вести.На три месяца арестован 31-летний гражданин Украины Игорь М., совершивший нападение с ножом в монастыре на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши. Соответствующее решение принял Районный суд в городе Ярослав в Польше.

Уточняется, что у украинца обнаружили признаки психического заболевания.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому предварительное заключение сроком на три месяца. В связи с состоянием здоровья подозреваемого его не доставили в суд, в постановлении суда указано, что данная мера должна применяться в больничных условиях заявила представитель Окружной прокуратуры в Пшемышле Божена Хараш-Волошин

Как сообщалось, нападение произошло 24 сентября около 09.30 по местному времени на территории монастыря в Ярославе неподалеку от польско-украинской границы.