Москва27 сенВести.На три месяца арестован 31-летний гражданин Украины Игорь М., совершивший нападение с ножом в монастыре на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве Польши. Соответствующее решение принял Районный суд в городе Ярослав в Польше.
Уточняется, что у украинца обнаружили признаки психического заболевания.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому предварительное заключение сроком на три месяца. В связи с состоянием здоровья подозреваемого его не доставили в суд, в постановлении суда указано, что данная мера должна применяться в больничных условияхзаявила представитель Окружной прокуратуры в Пшемышле Божена Хараш-Волошин
Как сообщалось, нападение произошло 24 сентября около 09.30 по местному времени на территории монастыря в Ярославе неподалеку от польско-украинской границы.