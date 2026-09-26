Посол Украины заявил, что напавший на монастырь в Польше не служил в ВСУ

Украинский посол заявил, что напавший на монастырь украинец не служил в армии Посол Украины заявил, что напавший на монастырь в Польше не служил в ВСУ

Москва26 сен Вести.Гражданин Украины Игорь М., задержанный после нападения с ножом в монастыре бенедиктинок в польском Ярославе, никогда не служил в ВСУ. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар со ссылкой на мать мужчины.

По словам Боднара, мужчина покинул Украину в 2022 году и уехал в Германию.

У меня нет такой информации [о прохождении военной службы] и согласно данным, полученным от матери Игоря М., он никогда не служил в армии сказал дипломат в эфире телеканала TVN24

Нападение произошло 24 сентября около 09.30 по местному времени на территории монастыря бенедиктинок в Ярославе неподалеку от польско-украинской границы.

По данным полиции, 31-летний украинец нанес ножевые ранения священнослужителю, который впоследствии скончался. Еще два священника и двое мирян, в том числе женщина, получили ранения.

Подозреваемого задержали. Мотивы его действий пока не установлены.