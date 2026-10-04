Москва4 окт Вести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил крайнее недоумение по поводу заявлений Зеленского о надеждах завершить конфликт до наступления холодов. В эфире телеканала Polsat News польский политик отметил, что грядущая зима грозит стать роковой для Украины, поскольку страна рискует остаться полностью без отопления и электричества из-за критического состояния энергосистемы.

Когда Зеленский говорит, что надеется, что война закончится до зимы, то о чём он думает? Как вы считаете? О чём? Может быть, начнётся зима, а у них не будет ни электричества, ни тепла заявил Миллер

Ранее Зеленский в интервью Reuters сообщил о планах нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на поражение объектов ВПК в Киеве и других городах. В свою очередь в Минобороны России заявили, что в ответ на подобные угрозы интенсивность ударов по военным объектам на украинской территории будет только увеличиваться.