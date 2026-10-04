Экс-премьер Миллер: Польше не надо помогать Киеву до отчета Зеленского о тратах

Экс-премьер Польши Миллер рассказал, почему Зеленскому нужно отказать в помощи Экс-премьер Миллер: Польше не надо помогать Киеву до отчета Зеленского о тратах

Москва4 окт Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует прекратить просить от западных партнеров новую помощь до отчета о предыдущих поставках оружия и расходовании средств. Такое мнение в эфире телеканала Polsat News высказал бывший премьер-министр Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер.

Он задался вопросом, куда делись 300 танков, отправленных Киеву вскоре после начала конфликта на Украине, а также другая тяжелая и легкобронированная техника.

Никто не спрашивает, что случилось с миллиардами евро, которые мы пожертвовали. Зеленский просто приходит и говорит: "Дайте". И это выполняется заявил Миллер

Когда журналист уточнил, не намекает ли экс-премьер на воровство украинскими чиновниками полученных от Польши средств, политик назвал это общеизвестным фактом. Миллер также выступил за приостановку помощи Украине.

Если Польша так и не получит ответа на вопрос в виде отчета, что вы сделали с нашей помощью, то так и должно быть. Мы не страна, процветающая сиюминутно. Мы не земля с молочными реками и кисельными берегами. У нас есть обязательства перед своими гражданами, и мы не можем разбрасываться деньгами и техникой сказал бывший глава польского правительства

Ранее Зеленский пожаловался, что бюджетный дефицит мешает разработке и производству на Украине критически важных для нее беспилотников.

В конце августа глава киевского режима заявил, что не хватает 27 миллиардов долларов, чтобы обеспечить свои нужды до конца года, и потребовал от ЕС уже сейчас выделить часть средств, предназначенных на 2027 год.