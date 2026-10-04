Экс-премьер Польши потребовал от Украины отчета о судьбе переданных миллиардов

В Польше потребовали от Киева отчитаться о судьбе переданных миллиардов и оружия Экс-премьер Польши потребовал от Украины отчета о судьбе переданных миллиардов

Москва4 окт Вести.Польша должна получить от Украины детальный отчет о состоянии переданных миллиардов евро и военной техники, в противном случае поддержку Киева необходимо прекратить, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

Никто не спрашивает, что произошло с миллиардами евро, которые мы передали. Просто приходит господин [глава киевского режима Владимир] Зеленский и говорит "дайте", а мы даем сказал он в эфире телеканала Polsat

Миллер подчеркнул, что, если Варшава не получит "подробного отчета" о судьбе денег и техники, поддержка Киева "должна быть приостановлена".

Он также добавил, что Польша "не настолько богатая страна, чтобы разбрасываться деньгами".

Ранее польское издание Myśl Polska предложило провести аудит военной помощи НАТО Украине.