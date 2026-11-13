Туск: Польша пока не будет финансировать закупки оружия для Украины

Польша прекращает финансировать закупки американского оружия для Украины Туск: Польша пока не будет финансировать закупки оружия для Украины

Москва13 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава больше не будет делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для Украины. Трансляцию его заявления вел польский телеканал TVP Info.

Я сообщил генсеку [НАТО Марку Рютте], что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL - европейские деньги на американское оружие для Украины сказал Туск

По словам польского премьера, такое решение было принято в связи с высоким дефицитом бюджета и расходами на оборону республики.

Ранее сообщалось, что Польша в обмен на технологии БПЛА передаст Украине истребители МиГ-29. Соответствующее соглашение Варшава и Киев уже подписали.