Польша передаст Киеву истребители МиГ-29 в обмен на технологии БПЛА Польша и Украина договорились об обмене МиГ-29 на технологии БПЛА

Москва10 ноя Вести.В обмен на технологии БПЛА Польша передаст Украине истребители МиГ-29. Варшава и Киев уже подписали соглашение о создании совместных рабочих групп по технологиям беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им. Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик.

Мы финализируем вопрос передачи польских МиГ-29 Украине в обмен на доступ к украинским технологиям беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им сказал Томчик, которого цитирует пресс-служба польского военного ведомства

В декабре прошлого года польское военное ведомство сообщило о планах передать Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29: их Варшава должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. При этом украинский посол в Варшаве Василий Боднар отмечал, что предложенные Польшей многоцелевые МиГ-29 непригодны для ведения боевых действий.