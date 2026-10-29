Польша намерена передать Киеву два истребителя МиГ-29 в ближайшее время

Польша намерена в ближайшее время передать Украине два истребителя МиГ-29 Польша намерена передать Киеву два истребителя МиГ-29 в ближайшее время

Москва29 окт Вести.Минобороны Польши намерено передать Украине два истребителя МиГ-29 в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом пишет издание Rzeczpospolita, ссылаясь на представителя Министерства обороны генерала Дариуша Луковского.

По этой информации, один из истребителей уже полностью выработал свой летный ресурс, второй до сих пор эксплуатируется Военно-воздушными силами (ВВС) Польши. Самолеты будут переданы в ближайшее время, сказано в публикации.

Общая стоимость пакета военной помощи оставит порядка 50 млн евро, отмечает газета. О том, какие вооружения помимо двух МиГ-29 получит Киев, не сообщается.

В декабре прошлого года польское военное ведомство сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Варшава должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года.

Как отмечал украинский посол в Варшаве Василий Боднар, многоцелевые истребители МиГ-29, которые Польша предложила передать Украине, непригодны для ведения боевых действий.