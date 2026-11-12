Чехия обсуждает отправку на Украину самолетов L-39 для перехвата беспилотников Чехия обсуждает поставку Украине до 16 самолетов L-39

Москва12 ноя Вести.Правительство Чехии изучает вариант передачи украинской стороне до 16 самолетов L-39 Skyfox, включая их специализированную модификацию для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство ČTK.

В материале говорится, что модификация Drone Hunter разработана специально для перехвата дронов.

Как уточняет агентство, в ходе визита в Киев первый вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек сообщил о согласованной передаче четырех самолетов. Также он добавил, что возможность отправки еще 12 бортов обсуждалась на переговорах с украинским премьер-министром Сергеем Корецким.

Ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявлял, что споры о возможности поставки чешских самолетов L-159 Украине являются искусственной проблемой, никаких L-159 для Украины не будет.