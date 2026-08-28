Чехия подготовила для ВСУ около 800 модернизированных танков Т-72 Чехия модернизировала для киевского режима порядка 800 танков Т-72

Москва28 авг Вести.Власти Чехии в помощь войскам киевского режима подготовили около 800 танков Т-72. Их модернизировали с помощью местных заводов и специалистов. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

Он пояснил, что во времена Советского Союза в Чехословакии производилась эта техника по лицензии.

Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72 пояснил Плотников

При этом внутри самой Чехии наблюдается охлаждение поддержки Украины. Власти за I квартал 2026 года депортировали из страны 66 украинских граждан. Это число вдвое превышает показатели за весь 2025 год.