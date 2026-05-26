Москва26 мая Вести.Стран-участниц, которые принимают финансовое участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось с 18 до 9. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

По его словам, которые приводит газета Financial Times, в рамках этой инициативы украинской стороне поставлялось до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов.

Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов сказал Павел

При этом страны, которые вышли из инициативы, администрация президента назвать отказалась. Чешский лидер подчеркнул, что вопрос о будущем этой инициативы должен стать одной из тем обсуждения на саммите НАТО, который планируется провести в Анкаре в июле.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Европейского союза могут ослабить поддержку Украины на фоне заявлений России о возможных ударах как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве.