Москва2 мая Вести.Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через международную сеть, закупая их по непубличным каналам доставки, пишет немецкая газета Welt.

В этом замешаны дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить отмечает издание

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обещал в случае победы на выборах прекратить инициативу по закупке боеприпасов для Украины, однако Прага продолжает координировать поставки.

По данным газеты, схема строится вокруг закупки крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру - например, через страны Азии, Африки, Латинской Америки. Часть боеприпасов поставляется из государств, которые не хотят публичной связи с украинским конфликтом. При этом финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности, Нидерланды, Германия, Дания, в то время как вклад самой Чехии оценивается в 2-3%.