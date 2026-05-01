Поставки военной продукции Киеву из Сербии через третьи страны продолжаются ТАСС: поставки военной продукции Киеву из Сербии и Боснии продолжаются

Москва1 мая Вести.Поставки продукции военного назначения на Украину из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны продолжаются, сообщил ТАСС источник.

Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран рассказал источник агентства

Показательно, добавил он, что ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки.

Очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия заключил собеседник агентства

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на совещании руководителей оборонных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке обозначил риски, связанные с передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударных беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям.