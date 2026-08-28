Москва28 авгВести.Болгария, по некоторым данным, закрывает до 40% потребностей Вооруженных сил Украины в дизельном топливе. Об этом сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников в ходе конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Кроме того, по его словам, София выступает одним из основных поставщиков вооружения советского производства киевскому режиму.
Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгариясказал Плотников
Он уточнил, что речь идет о боевых бронированных машинах, артиллерийских установках, боеприпасах для РСЗО БМ-21 "Град", а также минометах и стрелковом оружии.
Кроме того, рассказал Плотников, Чехия подготовила для Вооруженных сил Украины около 800 танков Т-72, которые модернизировали с помощью местных заводов и специалистов.
Вместе с тем в июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что на болгарских складах закончились оружие и боеприпасы для помощи Киеву.