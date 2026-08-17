Украина могла перевезти ракеты для Patriot из Болгарии Эксперт Кнутов: Украина могла привезти из Болгарии ракеты для Patriot

Москва17 авг Вести.Украина могла привезти из Болгарии на замеченном украинском военно-транспортном самолете Ан-124 "Руслан" ракеты для Patriot или IRIS-T. Такое мнение высказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, которые приводит MK.RU, Киев также мог перевозить компоненты для крылатых ракет "Фламинго".

На борту могли быть либо компоненты для дронов большой дальности, либо компоненты для крылатых ракет "Фламинго". Не исключаю ракеты для Patriot или IRIS-T сказал Кнутов

Эксперт подчеркнул, что российская сторона изолировала порты в Одессе и Дунае, из-за чего существует вероятность, что военные грузы пошли не только через польский аэродром Жешув, но и через болгарские аэродромы.

В то же время президент Болгарии Илияна Йотова 9 августа заявила, что украинский конфликт важно урегулировать дипломатическим путем, и болгарская сторона должна стать участником поиска мирного решения.