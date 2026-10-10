Москва10 окт Вести.Украина в ближайшие дни получит от Финляндии вооружение для истребителей F-16. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, финская помощь необходима украинским подразделениям для противодействия российским реактивным дронам.

На днях получим вооружение для F-16 написал Зеленский

Ранее Минобороны Финляндии объявило о выделении Киеву очередного, 35-го по счету, пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 1 миллион евро. Эта поставка для киевского режима стала самой маленькой со стороны Финляндии. До этого минимальный пакет военной помощи оценивался в 25 миллионов евро.